موقع كردي يوثق متاجرة الاستخبارات التركية بنساء "داعش"

كشف موقع "أيه إن أف" ANF الكردي، متاجرة الاستخبارات التركية بنساء تنظيم داعش الإرهابي، وتهريبهن مقابل المال، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقالت مصادر في قوات الأمن في شمال وشرق سوريا: لقد أثبتنا أن الاستخبارات التركية (MIT) تهرب نساء داعش من مخيم الهول من خلال شبكات الاتجار بالبشر، وتبيعهن لعائلاتهن مقابل المال.

وتدرك قوات الأمن في شمال وشرق سوريا منذ فترة طويلة أن الاستخبارات التركية (MÎT) تسعى لتهريب عناصر من تنظيم داعش الإرهابي من مخيم الهول، ووضعتهم تحت المراقبة، حتى أنها قامت بتوقيف بعض العمليات التي أقدمت عليها الاستخبارات التركية المتعلقة بتهريب عناصر من تنظيم داعش الإرهابي من المخيم.

وتحدث مصدر، وهو عضو في قوات الأمن، لوكالة فرات للأنباء، عن أسباب تهريب الاستخبارات التركية (MIT) لنساء داعش من مخيم الهول، قائلاً: "لقد علمنا منذ مدة بوجود مجموعة تابعة للاستخبارات التركية تعمل على تهريب نساء داعش من المخيمات، في مقدمتها مخيم الهول".

وأضاف المصدر: "نحن بدورنا نجري تحقيق حيال ذلك، وقد ألقينا القبض على بعض التجار الذين يمارسون هذه الأعمال باختطاف نساء داعش اللاتي يرغبون في اختطافهن. ونتيجة للتحقيقات التي أجريناها، وجدنا أن هناك مجموعة داخل الاستخبارات التركية على اتصال بأسر النساء في مختلف البلدان، ويقومون باختطاف هؤلاء النساء وبيعهن لعائلاتهن مقابل مبلغ كبير من المال".

وأمس، اعترفت وكالة الأناضول، وهي وكالة الأنباء الرسمية للدولة التركية، بأن الاستخبارات التركية (MÎT) تحاول تحرير عناصر داعش المحتجزين في شمال شرق سوريا.

ونشرت وكالة الأناضول، خبراً بعنوان: الاستخبارات التركية حررت امرأة مولدوفية و4 أطفال من"YPG/PKK"، وورد هذا الاعتراف في الخبر أن الأشخاص المذكورين تم إنقاذهم من مخيم الهول، الذي يتواجد فيه أسرى مرتزقة داعش.