طلب مناقشة برلمانية حول سوء تغطية شبكات المحمول

تقدم النائب برديس سيف الدين عمران و20 عضوا، بمناقشة عامة للحكومة لمناقشته بالجلسة العامة للبرلمان بشأن سياسات الحكومة لمعالجة سوء تغطية شبكات المحمول بمحافظات الجمهورية.

كما تقدم النائب محمد حبيب و20 نائبا بعدد من طلبات المناقشة العامة لعرضها بجلسة المجلس العامة، غدا، حول سياسات الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والمحاصيل الاستراتيجية، وعن سياستها وخططها لتقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء وأيضا عن سياسة الحكومة بشأن كيفية إدارة الهيئات الاقتصادية الخاسرة وتحويلها إلى هيئات رابحة، وسياسة الحكومة بشأن إحياء الصناعة الوطنية للسيارات والوصول بها لمستوى المنافسة وعن سياسة الحكومة بشأن تطوير الصناعات البترولية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، وتطوير قطاع التعدين لتحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر التعدينية.

وتقدم نواب آخرون بطلبات مناقشة بشأن دعم الوحدات الصحية بالأطباء والأجهزة الطبية لتطبيق منظومة التأمين الصحي وعن سياسة الحكومة بشأن ازدواج الطرق، وبشأن عمل مصارف الأمطار بجميع الطرق المعدة للرصف داخل المدن الجديدة وتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتحسين خدمة الجمع السكني للقمامة.