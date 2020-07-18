17 طلب مناقشة عامة أمام البرلمان غدا حول سياسات الحكومة

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأحد، 17 طلب مناقشة عامة من النواب موجهة إلى الحكومة أو سياستها حول الكثير من القضايا التي تهم المواطن ومن أبرزها طلبي مناقشة عامة حول السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن ارتفاع تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة.

كما تنظر الجلسة طلب المناقشة المقدم من النائب بدوي عبداللطيف هلال وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الزيادة السنوية غير المبررة لمصروفات المدارس الخاصة وطلب المناقشة المقدم من النائب سعيد حساسين وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن رعاية العمالة الموسمية في ظل الظروف الراهنة وعدم الاكتفاء بصرف 500 جنيه لمرة واحدة وعن سياسة الحكومة بشأن حماية نهر النيل من التلوث.

ويناقش المجلس أيضا طلبات المناقسة عن سياسة الحكومة بشأن كيفية إدارة الهيئات الاقتصادية الخاسرة وتحويلها إلى هيئات رابحة، وسياسة الحكومة بشأن إحياء الصناعة الوطنية للسيارات والوصول بها لمستوى المنافسة وعن سياسة الحكومة بشأن تطوير الصناعات البترولية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، وتطوير قطاع التعدين لتحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر التعدينية.

وتقدم النائب محمد حبيب و20 نائبا بعدد من طلبات المناقشة العامة حول الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والمحاصيل الاستراتيجية، وعن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء، وعن سياسة الحكومة بشأن زيادة أجور التمريض في المستشفيات العامة والمركزية والجامعية.

كما تقدم نواب آخرين بطلبات مناقشة بشأن دعم الوحدات الصحية بالأطباء والأجهزة الطبية لتطبيق منظومة التأمين الصحي، وخاصة بمحافظة الدقهلية وعن سياسة الحكومة بشأن ازدواج الطرق، وبشأن عمل مصارف الأمطار بجميع الطرق المعدة للرصف داخل المدن الجديدة وتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتحسين خدمة الجمع السكني للقمامة عن سياسة الحكومة بشأن تغطية شبكات المحمول لجميع محافظات الجمهورية.