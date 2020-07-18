توافق حزبي على القائمة وتنسيق بالفردي في انتخابات مجلس الشيوخ

بالتزامن مع غلق الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، اليوم، وتقديم أوراق ترشح القائمة الانتخابية الموحدة التي تضم 11 حزبا، بدأت القوى السياسية بمختلف توجهاتها في التنسيق مع بعضها على الدوائر الفردية على مستوى الجمهورية.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات عضوية مجلس الشيوخ لمدة أسبوع بدأت في 11 يوليو في 27 محكمة على مستوى الجمهورية، متضمنة تقديم نتيجة الكشوف الطبية.

ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وتصدر حزب مستقبل وطن النسبة الأكبر في مقاعد القائمة الموحدة، يليه حزب حماة الوطن وحزب الشعب الجمهوري بـ10 مقاعد لكل منهما، ثم الوفد بـ6 مقاعد، والمؤتمر بـ4 مقاعد، والإصلاح والتنمية بـ3 مقاعد، ومثلهم لحزب التجمع، ثم تأتي أحزاب الحركة الوطنية ومصر الحديثة والحرية والمصري الديمقراطي بمقعدين لكل منهم.

ويقول محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية لـ"الوطن"، إن هناك توافقا مبدئيا بين أحزاب تحالف القائمة الوطنية على التنسيق على المقاعد الفردية، ولكن هذا التنسيق بوجود مرشحين لأكثر من حزب داخل التحالف في الدائرة نفسها.

وبدوره، يعتبر النائب محمد بدراوي، رئيس لجنة الانتخابات بحزب الحركة الوطنية، أن التنسيق الحزبي في الانتخابات أمر مهم ويفرز مجالس نيابية بها تواف وتجانس بين مختلف القوى السياسية.

ويضيف بدراوي لـ"الوطن"، أن الحزب سيخوض انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الدوائر الفردية على مستوى الجمهورية بـ18 مرشحا وسيكون هناك تنسيق مع أحزاب التحالف الانتخابي على هذه المقاعد.

ويرى محمد فرج، أمين العمل الجماهيري بحزب التجمع، أن نجاح فكرة الشراكة بين الأحزاب التي أسفرت عن تشكيل القائمة الوطنية الموحدة ستحدث التعددية داخل مجلس الشيوخ، منوها إلى أن الأحزاب المشاركة في هذه القائمة تعمل على التنسيق على المقاعد الفردية بالمحافظات.

ويضيف فرج لـ"الوطن"، أن التعاون بين الأحزاب الليبرالية واليسارية والوسطية في الانتخابات سواء على القائمة أو الفردي ينتج عنها مجالس نيابية ذات التنوع في الأفكار والرؤى.

وفي ذات السياق، يقول الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة لـ"الوطن"، أن الحزب سعى من خلال التحالف الانتخابي إلى التنسيق على المقاعد الفردية مع الأحزاب الأخرى، مشيرا إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ بداية للتعاون بين الأحزاب، الذي ربما يثمر عن تعاون أكبر في انتخابات مجلس النواب.