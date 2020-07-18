مساعد رئيس الوفد: مجلس الشيوخ سيساهم في خروج تشريعات قوية

قال حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد، إن مجلس الشيوخ سيكون بمثابة بيت الخبرة والاستشارة المعاون لمجلس النواب، وسيحمل الكوادر السياسية التي تمتلك الخبرات القانونية والتشريعية بما يمكنها من دراسة مشروعات القوانين والاتفاقيات التي سيحيلها مجلس النواب ورئيس الجمهورية وإبداء الرأي حولها.

وأوضح الجندي لـ"الوطن"، أن مجلس الشيوخ يختص بإبداء الرأي في الاقتراحات الخاصة بتعديل مواد الدستور، ومشروعات الخطة العامة للتنمية، ومعاهدات الصلح والتحالف، وكل المعاهدات المتعلقة بالسيادة، والقوانين المكملة للدستور سواء كانت تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحليه رئيس الجمهورية إليه من أمور تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

وتابع أن هذا المجلس سيساهم في خروج تشريعات قوية تتناسب وظروف الحياة العامة التي تمر بها الدولة، فمجلس النواب لقى على عاتقه مهمة التشريع في مصر، فحمل خلال فترة انعقاده بالفصل التشريعي الحالي الكثير من مشروعات قوانين في أوقات حرجة أنقذت الدولة المصرية، ومجلس الشيوخ سيكون أداة معاونة لمجلس النواب بمثابة بيت خبرة يبدي رأيه في مشروعات القوانين.