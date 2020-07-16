ندوة أون لاين لـ"القوى العاملة" و"العمل الدولية" عن التعايش مع كورونا

نظمت وزارة القوى العاملة، الندوة الأولى للتوعية باستخدام وسائل التواصل الإلكتروني لتوعية المفتشين بمديريات القوي العاملة بالجيزة وبني سويف، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وشارك فيها فريق عمل الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

جاء ذلك تزامنًا مع بدء تنفيذ مشروع الإسراع بالقضاء علي عمل الأطفال في سلاسل التوريد بأفريقيا، حيث تمّ إعداد توعية تليفونية تحت مسمي جلسات استشارية توعوية عبر "Zoom"، لرفع الوعي والتعريف والاحتياطات الإحترازيه، فضلًا عن الإجابة عن أي استفسار سواء للمفتشين تحسبًا للتعامل في ظل الظروف الحالية والوصول إلى أفضل الممارسات التي توفر بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر.

شارك في الندوة 13 مفتشاً للسلامة والصحة المهنية بحضور محمد منتصر مدير عام السلامة والصحة المهنية، وسهير الليثي مدير عام تأمين بيئة العمل ، ورشا عبدالباسط بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية والخارجية منسقة المشروع بالوزارة، والمهندس عادل فهمي استشاري المشروع.

وتهدف المحاضرة التوعوية إلى رفع الوعي تجاه المخاطر مع التركيز في الفترة الحالية علي المخاطر البيولوجية والقاء الضوء علي الإجراءات الاحترازية لفيروس (الكوفيد- 1)، وتبادل الخبرات بين الاستشاري ومفتشي السلامة، وتوحيد المفاهيم بين مجموعات مختلفة من محافظات مختلفة، وتأكيد الإجراءات الوقائية والاحترازية القياسية المطلوب تنفيذها بكل مواقع العمل.

وتناولت المحاضرة عددًا من الموضوعات حول: ما هو الفيروس وطرق الإصابة به ومعدلات الانتشار والتفشي، وكيف يقي المفتش نفسه من المخاطر خلال تواجده داخل المنشأة، وطرق الوقاية والإجراءات الاحترازية للعامل داخل المنشأة، ونقاط التفتيش داخل المنشأت، ومهمات الوقاية المطلوبة للمفتش وللعامل ونوعيتها واستخداماتها وكيفية التخلص منها بعد الاستخدام، وعناصر وتفاصيل خطة الطوارئ الخاصة بالتعامل مع جائحة الكورونا، وأضرار المخاطر البيولوجية علي العمال، وأضرار المخاطر البيولوجية في بيئة العمل علي المرأة والطفل، والمخاطر الخاصة المتعلقة بالأطفال في بيئة العمل، والتأثير الصحي لتعرض الأطفال للمواد الخطرة وأثره على النمو.