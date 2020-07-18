10 مديري أمن و10 مساعدي وزير.. أبرز المناصب التي شملتها حركة الداخلية

صدق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.

وشهدت حركة تنقلات الشرطة 2020 تغييرات شملت عددا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها في كل مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

واستهدفت الحركة تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيا وصحيا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي، وشملت الحركة 28 قيادة أمنية بينها 10 من مساعدي الوزير و9 مديري أمن و9 مديري إدارة عامة.

وشملت الحركة اللواء خالد شلبي مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ، واللواء رضا سويلم مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن، ولواء هشام عبدالحميد مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، ولواء محمود الجمسي مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين، ولواء عاطف مهران مساعد الوزير لمنطقة سيناء، ولواء محمود العبودي مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، ولواء حازم حماد مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة، ولواء مصطفى العدوي مساعد الوزير لقطاع الوثائق، لواء حسام الخولي مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، ولواء محمد عبدالعزيز مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار، لواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم، لواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، ولواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، ولواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، ولواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، ولواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد، ولواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، ولواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء، ولواء محمود أبوعمره مدير أمن البحر الأحمر، ولواء طارق الزواوى مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ولواء عاصم داهش مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ولواء محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، ولواء ناصر محى الدين مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، ولواء سامح الرجباوى مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، ولواء يحيى عبد الكريم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، ولواء هشام قدري مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، ولواء محمد الصروى مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى، ولواء ناجح زكى مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وشملت حركة تنقلات الداخلية أيضا إحالة عدد من الضباط الذين استوفوا العطاء للمعاش وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة.

وراعت حركة تنقلات وزارة الداخلية المعايير الأساسية وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.