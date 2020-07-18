جردته الكنيسة من الكهنوت.. 7 معلومات عن القمص رويس عزيز

قررت إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، تجريد القمص رويس عزيز خليل، كاهن كنيسة مارجرجس بالفكرية بأبوقرقاص، من الكهنوت، وعودته إلى اسمه العلماني "يوسف عزيز خليل"، وذلك بناء على نتيجة التحقيقات التي أجراها المجلس الإكليريكي الفرعي بالمنيا.

وشملت حيثيات القرار أنه تم الاطلاع على الشكاوى الواردة للمطرانية ضد الكاهن من بعض شعب كنيسة مارجرجس الفكرية بأبوقرقاص، وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وعلى المستندات الموجودة بالملف، وما نشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تحقيقات المجلس الإكليريكي والاستماع لكثير من الأطراف ذات الصلة بالموضوع.

- القمص المجرد اسمه الحقيقي "يوسف عزيز خليل".

- من مواليد 29 يوليو 1957م، بالمنيا.

- حصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية بالأنبا رويس بالقاهرة 1982م.

- رسم كاهنا في 30 نوفمبر 1984م باسم "القس رويس عزيز"، بيد الأنبا أرسانيوس مطران المنيا الراحل، للخدمة في كنيسة مارجرجس بمنطقة الفكرية في مدينة أبو قرقاص بالمنيا.

- تم انتدابه للخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية في تسعينات القرن الماضي.

- قرر البابا تواضروس الثاني شفويا في منتصف 2013 إيقاف الكاهن عن ممارسة جميع الأعمال الكهنوتية.

- قرر البابا تواضروس الثاني في 29 فبرير 2014 إيقافه عن الخدمة وكان وقتها منتدب للخدمة في كنيسة مارجرجس يهاملتون فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد التحقيق مع الكاهن ومواجهته وثبات صحتها، وأن عليه العودة إلى خدمته بمصر في إيبارشية المنيا وأنه لا يحق له القيام بأية خدمات كهنوتية في الكنيسة بأمريكا وبلاد المهجر.