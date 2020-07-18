محافظ بورسعيد السابق يعتذر عن الترشح لمجلس الشيوخ

أعلن اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد السابق اعتذاره عن الترشح لإنتخابات مجلس الشيوخ ببورسعيد بعد أن تقدم بأوراقه إلى لجنة تلقي الطلبات بنظام القائمة عن حزب حماة الوطن.

وأوضح "قنديل" في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، أن الحزب لم يشارك في القائمة الوطنية والوضع فى الشارع البورسعيدي لا يمكنه أن يخوض الانتخابات على النظام الفردي.

وقال محافظ بورسعيد السابق في منشوره" "شعب مدينتي أتقدم بالشكر والتقدير على ما لمسته منكم جميعًا من محبة ودعم، ونظرًا لوجود العديد من المرشحين وحرصي على استقرار الأوضاع في بورسعيد فقد آثرت أن أنسحب وأترك المجال لإخوتي من رجال بورسعيد المحترمين، وكل الشكر والإحترام والمحبة لأهلي من شعب بورسعيد المناضل".

ووفق قانون مجلس الشيوخ، يُشكل المجلس من 300 عضو، ويُنتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين الرئيس الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وتستمر عضوية مجلس الشيوخ لمدة 5 سنوات وفق القانون، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال ستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

وتبدأ عملية تصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس المقبل، على تُعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

وتجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.