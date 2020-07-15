رئيس "مستقبل وطن": توافق الأحزاب الـ11 في القائمة الوطنية نقلة نوعية

أعلن المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، الانتهاء من عمل القوائم الانتخابية لتحالف الأحزاب الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ والتي تضم 11 حزبا سياسيا، مهنئا رؤساء أحزاب التحالف لنجاحهم في تشكيلها لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، لافتا إلى أن القائمة حققت الوئام بين الأحزاب السياسية، أمام استحقاق مجلس الشيوخ.

وأضاف عبدالرازق، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن للإعلان عن تفاصيل القائمة بمقر ائتلاف دعم مصر، إن رؤساء الأحزاب كانوا حريصين على إعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وهذا الموقف الموحد الذي جمع أحزابهم على اختلاف مشاربها وتواريخها المختلفة، إنما يمثل نقلة نوعية في الحياة السياسية لصالح مصرنا الغالية.

وتابع:"لعل يكون تعاوننا اليوم باكورة للتناغم فيما بين الأحزاب في الفترة القادمة بما يليق بوطننا، وما يستحقه من تضامن وموقف صلب تجاه ما تواجهه الدولة داخليا وخارجيا".

وقال المهندس حسام الخولي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن التحالف كون تشكيلة بالتوافق دون المحاصصة لأي حزب في النسب داخل القائمة، وأن الكل استرضى بما حصل عليه من مقاعد.

جاء ذلك خلال اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر، للإعلان عن تفاصيل القائمة الانتخابية، بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وعمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، واللواء محمد علي بلال حزب حماة الوطن، وأسامه بديع ممثلا عن حزب الإصلاح والتنمية، والمهندس علي عبدالنبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية.