"مستقبل وطن" بالأقصر يناقش استعداداته لانتخابات "الشيوخ"

استعداداً لأول انتخابات لمجلس الشيوخ في أغسطس المقبل، عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور محمد العماري، اجتماعاً تنسيقياً لبحث الاستعدادات للانتخابات بحضور مرشحي الحزب بالنظام الفردي الدكتور محمد فتحي عبد القادر "النوبي فتحي" وناصر الضوي، وبمشاركة أعضاء مجلس النواب عن الحزب بالأقصر وجميع أمناء الأمانات النوعية وأمانات البندر والمراكز وقيادات الحزب بالمحافظة.

استعرض الاجتماع آخر المستجدات بشأن العملية الانتخابية والإعداد الجيد لها، وما جرى اتخاذه بشأن الرموز الانتخابية، حيث جرى تخصيص رموز القلم والكتاب لمرشحي الحزب.

كما تطرق الاجتماع إلى خطة إدارة الحملة الانتخابية لمرشحي الحزب من أجل الاستعدادات للانتخابات، في إطار الالتزام بالقواعد الحزبية والإجراءات الاحترازية وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد العماري ونواب الحزب وقياداته، أنهم يضعون ثقتهم في مرشحي الحزب لحسم الانتخابات من الجولة الأولى، وذلك لما يمتلكه الحزب من آليات وأدوات وخبرات سابقة، وبما يضمه من كوادر وقاعدة جماهيرية كبيرة تشمل مختلف أنحاء المحافظة.

كما وجه العماري بتكثيف حملات التوعية والتثقيف السياسي ومباشرة الحقوق السياسية والاستحقاق الانتخابي وشرح ماهية ودور مجلس الشيوخ بالإضافة إلى التوعية بضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية أثناء عمليات الاقتراع حرصا على سلامة المواطنين.

وتناول الاجتماع أهمية التغلب على عنصر الوقت والتركيز علي استخدام ادوات ووسائل الدعاية الانتخابية وفي مقدمتها الوسائل الحديثة وأدوات الترويج الاليكترونية ومواقع التواصل لما يتمثل فيها من تحقيق التباعد الجسدي مع التنسيق المتكامل مع القواعد الحزبية لمستقبل وطن وتشكيل غرف عمليات منعقدة بشكل مستمر طوال فترة الانتخابات والتواجد المستمر والمكثف لأعضاء الحزب والعمل على قلب رجل واحد دعماً لمرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ.

وعبر المرشحين عن سعادتهم بثقة الحزب والشارع الأقصري مؤكدين عزمهم خوض المعترك الانتخابي بنزاهة وشفافية وشرف معلنين استعدادهم التام لتقديم كل الدعم للنهوض بمحافظة الأقصر ولتعزيز مسيرة الوطن والمواطن.