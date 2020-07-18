أندونيسيا تتجاوز الصين في حصيلة إصابات كورونا

تجاوزت أندونيسيا، اليوم، الصين، من حيث إجمالي حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد تسجيل 1752 إصابة جديدة، وارتفع إجمالي الإصابات في أندونيسيا إلى 84 ألفا و882 حتى بعد ظهر اليوم، في حين أبلغت الصين عن 22 حالة جديدة ليصل إجمالي الإصابات لديها إلى 83 ألفا و644، وفقا لبيانات لجنة الصحة الوطنية في البلاد.

وقال مدير عام مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، خلال مؤتمر صحفي، إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 4 آلاف و16 حالة بعد تسجيل 59 حالة وفاة جديدة، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الاندونيسية.

وأضاف المسؤول الأندونيسي، أن العدد الإجمالي لحالات التعافي من كورونا المستجد ارتفع أيضا ليصل إلى 43 ألفا و268 حالة.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة المعلنة، اليوم، 346 إصابة في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة الاندونيسية حتى الآن إلى 16 ألفا و236 إصابة، فيما سُجلت 266 إصابة في مقاطعة جاوة الوسطى، و204 إصابات في جاوة الشرقية.

وبهذه الحصيلة الجديدة تتجاوز أندونيسيا، الصين، التي ظهر فيها كورونا المستجد للمرة الأولى، لتصبح صاحبة أعلى حصيلة إصابات بالفيروس في منطقة جنوب شرقي أسيا، فيما تعد حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في أندونيسيا الأعلى في جنوب شرق آسيا خارج الصين.

تسجيل 1918 إصابة جديدة بالوباء و47 حالة وفاة في باكستان

وفي باكستان، أعلن مركز العمليات والقيادة المعني بمكافحة الوباء، اليوم، عن تسجيل 1918 إصابة جديدة بكورونا المستجد، و47 حالة وفاة جراء الإصابة به خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مركز العمليات، أن إجمالي المصابين بـ "كوفيد - 19" في باكستان ارتفع إلى 261 ألفا و917 شخصا، فيما ارتفع إجمالي عدد المتوفين بسبب الوباء في البلاد إلى 5 آلاف و522 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "إيه بي بي".

وأشار مركز العمليات، إلى أنه تم حتى الآن تسجيل 14 ألفا و504 إصابات في العاصمة إسلام آباد، بينما تصدر إقليم السند أقاليم البلاد من حيث عدد حالات الإصابات بـ 111 ألفا و238 حالة، يليه إقليم البنجاب بـ 89 ألفا و465 حالة، ثم إقليم خيبربختونخوا بـ 31669 حالة.

وأضاف مركز العمليات والقيادة المعني بمكافحة الوباء، أن إجمالي عدد المتعافين بلغ حتى الآن نحو 198 ألفا و509 أشخاص في أنحاء البلاد.