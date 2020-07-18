خط نجدة الطفل يكشف خطوات تقديم بلاغ ضد وقائع التنمر

تحدث صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، عن خطوات تقديم بلاغ ضد التنمر، قائلا: إن جريمة التنمر تسري عليها كل الجرائم في قانون العقوبات، بحيث أنه إذا تعرض أي شخص لجريمة التنمر، يتبع نفس الإجراءات المعتادة في الشخص المتنمر عليه.

وأضاف "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الاعلامية شيرين عفت، أن الخطوات تتمثل في تقديم الشخص بلاغ في قسم الشرطة بالحالة التي تعرض لها، كما يقدم الأدلة الخاصة به مثل الشهود أو كاميرات مراقبة، أو مكالمة تليفونية مسجلة أو رسائل عبر الإنترنت مسجلة، ويتم إجراء محضر ويحال للنيابة العامة ويتم التحقيق فيها، وفق الجرائم المعتادة في قانون العقوبات، ويتم مساءلة الشاكي والمشكو في حقه.

وأشار إلى واقعة ختان 3 فتيات في سوهاج، التي لم تستغرق التحقيق بها 48 ساعة، وصدر ضدهم حكم في أقل من شهرين، لافتا إلى أن القضايا التي تهم الرأي العام، يكون فيها سرعة استجابة وتحرك.