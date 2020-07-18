انفجارات عنيفة تضرب مناطق نفوذ القوات الإيرانية في ريف دير الزور

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، انفجارات جديدة هزت مناطق نفوذ القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في ريف دير الزور، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث سمع دوي 6 انفجارات عنيفة في ريف مدينة البوكمال شرقي دير الزور، وفقا لما نشره "المرصد السوري" على موقعه على الإنترنت.

وكان المرصد السوري نشر أمس الجمعة، أن انفجارات عنيفة ضربت مناطق نفوذ القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها، بالقرب من الحدود السورية العراقية، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارات، فيما إذا كانت قصف جوي جديد استهدف الإيرانيين، أو تفجيرات أخرى.

كان المرصد السوري رصد في الـ 12 من الشهر الجاري، دخول تعزيزات عسكرية ولوجستية جديدة، تابعة لمليشيا "الحشد الشعبي" نحو مناطق نفوذ القوات الإيرانية في البوكمال بريف دير الزور الشرقي، وتضم التعزيزات عناصر وآليات ومواد لوجستية قادمة من العراق.

وعلى صعيد متصل، أكد المرصد السوري، بأنه لا صحة لتعرض القوات الإيرانية في منطقة البوكمال لأي قصف جوي خلال الـ48 ساعة الماضية.