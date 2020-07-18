سويسرا: 110 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالي 33492

أعلنت سويسرا، اليوم، تسجيل 110 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الدولة للشؤون الصحية في سويسرا في بيان من مقرها بالعاصمة "برن" إن هذه الإصابات الجديدة ترفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 33492، فيما استقر عدد الوفيات عند 1688 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة السويسرية، أنه في الوقت ذاته ارتفع عدد المصابين الذين يضطرون للحصول على علاج ورعاية في المستشفيات الى 4119 مصابا بينما تمكنت السلطات منذ نهاية فبراير الماضي من إجراء أكثر من 722 الف اختبار تشخيصي على من بدت عليهم اعراض الإصابة وأن نسبة المصابين بينهم بلغت حوالي 5.6% .

وعزت السلطات عودة الزيادة في معدلات الإصابات إلى تخفيف إجراءات الإغلاق العام وفتح الحدود مع دول الجوار الأوروبي، مجددة ما دعتها إلى وضع قائمة بالدول المصنفة على أنها "وجهة غير آمنة" والتي يجب على القادمين منها الالتزام بالحجز الصحي المنزلي لمدة 10 أيام.