سويسرا توافق على استخدام عقار ريمديسيفر في علاج كورونا

أعلن معهد Swissmedic المسؤول عن الوسائل العلاجية في سويسرا، أن الحكومة وافقت على استخدام عقار ريمديسيفر في علاج فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن استخدم عقار ريمديسيفر، في علاج المصابين بحمى إيبولا، وفي بداية مايو الماضي، خضع العقار إلى اختبارات التضامن لمنظمة الصحة العالمية، ولاحظ خبراء المنظمة فعالية هذا العقار في علاج "كوفيد-19".

وأصبح بالإمكان استخدام هذا العقار الذي يحمل الاسم التجاري Veklury في المستشفيات السويسرية، بعد صدور هذه الموافقة دون الحاجة إلى موافقة خاصة في علاج المصابين بمرض "كوفيد-19".

وعلى الأطباء مراقبة جميع الآثار الجانبية المحتمل أن تنتج عن استخدامه، واتخاذ القرار المناسب.

ووافق خبراء معهد Swissmedic، على استخدام هذا العقار، استنادا إلى نتائج الاختبارات ما قبل السريرية والسريرية، وخاصة التي جرت في الولايات المتحدة وكانت نتائجها إيجابية في علاج المصابين بمرض "كوفيد-19"، ومن يعانون من التهاب رئوي، وبحاجة إلى كمية أكسجين إضافية.