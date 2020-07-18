مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بالخليل.. والاحتلال يستهدف مسيرة بالرصاص

اعتدى مستوطنون، مساء أمس، على عدد من الفلسطينيين، ومنعوهم من الوصول إلى منازلهم في مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية لوكالة "معًا" الفلسطينية، إن مستوطني "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق المدينة، وبحماية من جنود الاحتلال، اعترضوا طريق أفراد من إحدى العائلات بينهم نساء وأطفال، واعتدوا عليهم ومنعوهم من الوصول إلى منازلهم في وادي الحصين، شرق المدينة.

وأصيب، اليوم، فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، عقب استهداف قوات الاحتلال، المشاركين بمسيرة مناهضة للاستيطان فوق جبل صبيح التابع لأراضي بيتا جنوب نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن القوات استهدفت المشاركين في المسيرة، بالرصاص المعدني، وقنابل الغاز والصوت.

الأمم المتحدة: تصرفات إسرائيل إهانة لسيادة القانون وانتهاكا خطيرا للحق في الحياة

وأكد مقرر الأمم المتحدة، المعني بحالة حقوق الانسان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، فى تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان، أن تصرفات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، إهانة للعدالة ولسيادة القانون.

ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن "لينك" الذي تحدث، أمس، أمام الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، قوله، إن استراتيجية إسرائيل للسيطرة على الفلسطينيين تنتهك القاعدة التأسيسية لكل نظام قانوني، مؤكدا أنه "يمكن معاقبة المذنبين فقط على أفعالهم، وفقط بعد عملية عادلة. لا يمكن معاقبة الأبرياء على أفعال الآخرين".

وأضاف، أن هذه الممارسات تنطوي على انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في الحياة وحرية التنقل والصحة والمأوى ومستوى المعيشة اللائق. ودعا إسرائيل إلى التوقف الفوري عن جميع الأعمال التي ترقى إلى العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، حيث يتضرر الملايين من الأبرياء يومياً، ولم يتحقق أي شيء سوى نشوء توترات أعمق وأجواء مواتية لمزيد من العنف.