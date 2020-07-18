نائب بحزب موال لأردوغان يهاجم النظام: يتجاهلوننا في "عملية البندق"

هاجم النائب بالرلمان التركي عن حزب الحركة القومية التركي الحليف للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جمال إنجينيورت، النظام الحاكم وسياساته في تركيا، متهمًا حزب العالة والتنمية، بتجاهل "حليفه" في بعض القضايا، خاصة في تحديد أسعار البندق.

جاء ذلك في إطار الرد على إعلان وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكديميرلي، أمس الجمعة، بشأن اختصاص رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وحده بتسعير "البندق"، ووجه الوزير حديثه إلى المزارعين الذين ينتظرون تسعير محصول البندق خلال تفقده صوبات الزراعة العضوية في منطقة فاتسا، قائلًا "لن تنتظروا هباءً.. سيعلن رئيس الجمهورية سعر البندق".

وتابع عضو حزب الحركة القومية التركي هجومه على نواب ووزراء العدالة والتنمية، قائلًا: "نبدأ كلامنا دائمًا بالسيد أردوغان، وهم يتجاهلوننا".

ووجه نائب حزب الحركة القومية، جمال إنجينيورت حزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة إلى وزير الزراعة التركي، بكير باكديميرلي، معتبرًا أنه يتجاهل حزب الحركة القومية.

وقال إنجينيورت في لقاء له على برنامج تلفزيوني بقناة "ألتاش" التركية: "ماذا تريد منا يا وزير الزراعة؟ لماذا لا تدعوننا؟ لماذا لا تدعوننا يا أعضاء حزب العدالة والتنمية؟ ماذا فعلنا بك؟ هل عارضناك؟ بل ندافع في كل مكان عنكم، نحن لا نقول أي شيء آخر غير التحالف الجمهوري. ونبدأ في كل مكان كلامنا بقولنا الاتفاق الجمهوري، وبقولنا السيد رئيس الجمهورية، لكن هؤلاء الأصدقاء يتجاهلوننا، يتجاهلوننا في كل مكان، يتجاهلوننا في البلديات، والطرق، والسياسة. وآخر دليل هو ما قام به وزير الزراعة.. ألا يمكننا شرح المشاريع؟ هل عارضناك؟".