عمرو أديب: تركيا تعرف من استهدف قواتها في الوطية ولا تجرؤ على المساس به

سخر الإعلامي عمرو أديب، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما أدان اعتزام مصر التدخل في ليبيا، لحمايتها من الميليشيات المسلحة.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "لما أردوغان تكلم حسيت إنه رئيس ليبيا، لاغي خالص الدولة الليبية ويتحدث بالنيابة عنها".

وتابع أديب، أن هناك نهجين في التعامل مع الأزمة الليبية، الأول هو النهج المصري حيث تستخدم الدولة المصرية جيشها ومقدراتها للدفاع عن أمنها القومي، أما النهج الثاني فهي الدولة التي تستخدم جيشها لتحقيق أهداف توسعية استعمارية.

وأردف: "من يستخدم مبدأ القوة، عندما يرى كلام مصر القوي فإنه يتحصن بالشرعية والقانون، وهناك اصطفاف عظيم في الأيام الماضية، وهناك ثقة في هذه الإدارة".

وأوضح: "أردوغان لو كان يهدف لهز الجبهة الداخلية، فهو أفاد الرئيس السيسي ولم يضره، وهو نفس خطأ الإخوان الغبي، هو إخوانجي زيهم، حيث وحد الصف في مصر، ولن تجد أحدًا خارج الاصطفاف الوطني إلا اللي قاعدين في تركيا، وكلما زادت ممارسات أردوغان، كلما زادت قوة الجبهة الداخلية".

وواصل: "حتى الآن، لم تجرؤ تركيا على أن تمس الجهة التي ضربت قواتها على الأرض، مع أنها تعرف هذه الجهة، لأنها تعلم صوت القوة عاملة إزاي، وهناك تقارير واضحة حددت هوية من ضرب القوات التركية".