أديب: تركيا "إسرائيل جديدة في المنطقة".. وتل أبيب راضية عن بلطجة أردوغان

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يتذكر أحاديثًا للمصريين، عن رغبتهم في خوض الحرب منذ سنوات، مثلما يحدث منذ أسبوع.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن هذا أمر جيد، أن يكون الناس كلهم على قلب رجل واحد، ويشعرون بالمخاطر التي تهدد مصر، مشيرًا إلى أن من يطلع على مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مشايخ القبائل الليبية، فإنه يستطيع أن يرى توازنا يعبر عن السياسة المصرية، حيث أكد على أن جيش مصر، جيش رشيد، وأن جر مصر إلى الحروب، مسألة ليست سهلة، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث في ليبيا.

وتابع: "في هذه الظروف يظهر ما يسمى بجنرالات المقاهي، الذين يتحدثون عن خطط الحرب، وعندما تشتعل الحروب فإنهم ينتقدون قرار خوضها".

وأردف، أن هناك بعض الدول انظمتها تقوم على الحرب على غرار نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "استطاع بناء بلده بالحرب، حيث تدعمه قطر وثروات ليبيا، وهناك مساندة أمريكية واضحة لتركيا، حتى لو لم تكن في القضية الليبية، الحرب بالنسبة له غاية وهو يريد خوض الحرب".

وأشار، إلى أن أردوغان استطاع أن يخوض الحرب في أكثر من جبهة، حيث يرى أن الحرب فرصة جيدة، لأن المجتمع لن يحاسبه: "هو بلطجي، يعني بنتكلم عن إسرائيل جديدة في المنطقة، ميهمهوش قانون دولي، وإسرائيل راضيين جدًا عن اللي بيعمله أردوغان في المنطقة".

وأوضح، أن هناك دول أخرى في المنطقة مثل مصر، وهي عبارة عن مجتمع لا يريد الحرب، لكنه قد يخوضها من أجل فرض السلام والدفاع عن الحدود.