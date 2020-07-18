إحالة أوراق قضية برنامج رامز مجنون رسمي إلى المحكمة الاقتصادية

نفى أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض، ومحامي قناة "إم بي سي مصر"، ما جرى تداوله حول إحالة الفنان رامز جلال ومالك قناة "إم بي سي" للمحكمة الاقتصادية، بتهمة سرقة فكرة برنامج "مجنون رسمي"، وقال في تصريحات لـ"الوطن"، إن هذه الأخبار غير صحيحة.

وأوضح "عبدالعزيز" أن محكمة العجوزة، أحالت القضية برمتها إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك لعدم اختصاصها بتلك القضايا، وأن المحكمة الاقتصادية وحدها المسؤولة عن تلك القضية، وأن القضية كانت موجهة عن طريق الخطأ.

وعن موعد الجلسة في المحكمة الاقتصادية، قال المحامي إنه لم يتحدد حتى الآن.