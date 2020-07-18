بالأسماء.. 47 مرشحا محتملا يتنافسون على 6 مقاعد بـ"الشيوخ" بالدقهلية

استقبلت اللجنة القضائية لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في الدقهلية، 18 طلبًا على المقاعد الفردية، وذلك في اليوم الأخير لتلقي الطلبات.

وارتفع عدد الذين تقدموا بأوراق ترشحهم إلى 47 طلبًا، للمنافسة على 6 مقاعد مخصصة لمحافظة الدقهلية.

وتقدم بأوراق الترشيح اليوم كل من هاني محمد عبد الباسط، ومحمد عبد الكريم حبيب، وأحمد جمال عوض، وفاروق فاروق أحمد، ونادر إبراهيم عليوة، ومحمود مسعد حسن، وأسامة محمد ناصر، وعوض الدكروري السيد، ومنال محمد أحمد سلام، ومحمود الحمدي صديق، والسعيد محمد السعيد علي، وفادية شعبان محمد الإتربي، وجمال محمد عطية محفوظ، والسيد محمد شوقي الغندور، وعبد الباسط محمد صالح، وعلاء الدين رياض محمد، وهلال الإسلام محمد عبد الونيس، وإسلام محمد السعيد سراج.

ومن جانبه، أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن عدد الذين وقعوا الكشف الطبي بمستشفيات الدقهلية بلغ 68 شخصًا، من بينهم 8 سيدات.

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ تجري يومي 9 و 10 أغسطس المصريين في الخارج، على أن تُجرى في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12، وتعلن النتيجة يوم 19 من الشهر ذاته.