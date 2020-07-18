اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2020، وذلك فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.

وشملت ترقيات وتنقلات حركة وزارة الداخلية تولي اللواء فخر الدين العربي منصب مساعد وزير الداخلية ومديرًا لأمن القليوبية، خلفًا للواء جمال الرشيدي.

وتنشر "الوطن" السيرة الذاتية لمدير أمن القليوبية الجديد على النحو التالي:

- بدأ العمل بمباحث مديرية أمن الدقهلية.

- انتقل بعد ذلك للعمل مفتشًا للمباحث الجنائية بالشرقية، ثم رئيسًا للمباحث الجنائية بنفس المديرية.

- تولى رئاسة فرع البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا لقطاع الجنوب.

- ثم تولى منصب مدير المنطقة المركزية للتهرب الضريبي.

- عمل مديرًا لمباحث الجمارك.

- التحق بقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية.

- عمل نائبًا لمدير أمن الجيزة لقطاع الشمال.

- صدر قرار وزير الداخلية بتوليه منصب مساعد الوزير ومدير أمن القليوبية.