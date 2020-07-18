جهود "الداخلية" في أسبوع.. أبرزها ضبط 14 ألف سائق نقل جماعي بلا كمامة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا"

ضبط 6812 قضية تموينية متنوعة.

ضبط 26قضايا مقاهي مخالفة لقرار الغلق.

غلق 2136 محلا مخالفا لمواعيد الغلق.

في مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات، تم ضبط 14609 سائق نقل جماعي.

في مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء، تم ضبط 554 شخصا بإجمالي 542 مبنى.

في مجال الأمن العام

تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها 323 متهميا وبحوزتهم 9 قطع أسلحة نارة، كما تم ضبط 7 قضايا إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 3547 حكما قضائيا، وضبط 439 قضية متنوعة أخرى.

أما في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء "غير المرخصة": تمّ ضبط 966 قطعة سلاح ناري.

أما في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء "غير المرخصة": تم ضبط 917 قطعة سلاح ناري.

وفي مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة: تم تأمين تنفيذ 3027 قرار إزالة بنطاق 25 مديرية أمن.

وبمجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 456089 حكما قضائيا.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تم ضبط 6 تشكيلات عصابية، ضمت 17 متهماً، ارتكبوا 24 حادث سرقة متنوع، وضبط 156 قضية أحداث، وإعادة 4 سيارات مُبلغ بسرقتها، كشف غموض 46 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 79 متهماً.

وفي مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، تم ضبط 25 قضية بإجمالي 27 متهما، بمضبوطات تجاوزت 940 كيلوجراما.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 243492 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال الأمن الاقتصادي، جرى ضبط 8673 قضية تموينية متنوعة، تضمنت ما يلي:

· ضبط 110 قضايا أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 6479 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 874665 جنيها.

. ضبط 20 قضاية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت 238265 لتر لبيعها في السوق السوداء.

· ضبط 8671 قضايا سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 633.621 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، وكذا ضبط 85 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 56.060 طن.

كما تم ضبط 80105 قضية سرقة التيار الكهربائي بغرامات 47 مليونا و689 ألفا و58 جنيها.

وضبط 1072 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة إجمالية مليار و474 مليون و899 ألفا و69 جنيها.

وضبط أيضا 1058 قضية سرقة متنوعة، و52 قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وضبط 470 قضية في مجال حماية الثروة السمكية.

كما تم ضبط 1066 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1179 متهما، وتم ضبط 7 قضايا تهريب، و39 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب)، وضبط 1160 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (كشف أثرى- حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).