"البناء والأخشاب": نمر بمرحلة حرجة توجب الالتفاف خلف القيادة السياسية

أعلن عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن النقابة ستعاود عقد عددا من الندوات واللقاءات التثقيفية للقواعد العمالية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات، تأتي استكمالا لما بدأته النقابة في 2013، واستمر حتى أواخر 2019، لدعم الاصطفاف الوطني.

وأكد الجمل، في تصريحات له، أن مصر تمر بمرحلة مهمة وحرجة، تستوجب الاصطفاف الوطني، والوقوف خلف القيادة السياسية، في ظل ما نواجهه من تحديات سواء أزمة سد النهضة وتعنت الجانب الأثيوبي، في منح مصر حقوقها التاريخية والمشروعة من المياه، وكذلك الحدود الغربية في ظل الأزمة الليبية، والتدخلات التركية، بما يمثل خطرا على الأمن القومي المصري والعربي، فضلا عن حرب مصر ضد الإرهاب في سيناء.

وأشار الجمل، إلى أن اللقاءات المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع سيتم فيها مراعاة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة فيروس كورونا من خلال مراعاة التباعد الاجتماعي، وكذلك التعقيم، واستخدام بوابات التعقيم الإلكترونية، لافتًا أن هذه اللقاءات، ستتطرق لمناقشة بعض المشكلات، التي تواجه العمال، لاسيما العاملين بقطاع الأعمال العام على خلفية تعديل القانون، وكذلك مستقبل التنظيم النقابي في ظل أنماط العمل الجديدة التي ظهرت مع جائحة فيروس كورونا.

وأوضح عبدالمنعم الجمل، أنه سيتم مناقشة ما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص، تزامنا مع تأخر صدور القانون الجديد، فضلا عن مشكلات العمالة غير المنتظمة.