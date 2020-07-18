"عبد العظيم" للمرور.. تفاصيل حركة تنقلات وزارة الداخلية بالقليوبية

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2020، والتي شهدت تصعيد العناصر الشابة للاستفادة منها في كافة مجالات العمل الأمني.

وتضمنت حركة تنقلات وزارة الداخلية تولي اللواء فخر الدين العربي منصب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، خلفًا للواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية السابق، والعميد عبد العظيم سعيد مدير مرور القليوبية، خلفًا للعميد إيهاب مرزوق، والذي نُقل لمرور الجيزة، كما تم تعيين العميد خالد المحمدي رئيسًا لمباحث المديرية، والعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالقليوبية مديرًا لمباحث المنوفية.