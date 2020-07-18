"صدر العباسية" يكرم الفريق الطبي لمجهوداته في التصدي لفيروس كورونا

كرم مستشفى صدر العباسية اليوم، الفرق الطبية والإدارية بمستشفى صدر العباسية، بعد مرور مائة وعشرون يوما من العمل البطولي، ودورهم الرئيسي في خدمة مرضي فيروس كورونا، وحماية مصر والدفاع عنها، في مواجهة الفيروس.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، والدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة علا زيدان مدير عام منطقة غرب مدينة نصر الطبية.

ووجه الدكتور محمد عيد مدير مستشفى صدر العباسية، بالشكر لأفراد منظومة العمل بالمستشفى، قائلا: "مازالت المعركة مستمرة في مواجهة الجائحة".

كما تم الوقوف دقيقة حداد على روح شهيد العمل مصطفى على صلاح الدين، وتم تكريم زوجته رنا مصطفى.

وذكرت الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية،

وخصصت الوزارة، عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويدhttps://bit.ly/2MHG97Lنسخة ايفونhttps://apple.co/3gURgYJ