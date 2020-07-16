مساعد وزيرة الصحة يتابع الخدمات الطبية وتطوير مستشفى الصدر بالزقازيق

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور علاء عيد مساعد وزيرة الصحة والسكان ورئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، والفريق المرافق له من الوزارة، خلال زيارته للمحافة للإشراف على منافذ تقديم الخدمة الطبية.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع الصحية بالمحافظة، واستعراض الموقف الحالي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومناقشة خطة العمل لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

كما رافق الدكتور هشام مسعود، الدكتور علاء عيد في زيارة تفقدية للخدمات الطبية بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات المقدمة، وأعمال التطوير التي تتم لرفع كفاءة الأقسام الطبية، والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى، وتم تفقد العمل بجهاز الأشعة المقطعية الجديد، والذي تم توريده بتكلفة تقديرية بلغت 4 ملايين، و200 ألف جنيه، والتأكد من التدريب الجيد للفريق الطبي، وتوافر الأدوات والمستلزمات اللازمة للعمل، كما تفقد أعمال تطوير الأقسام الطبية بالدور الثالث، وتجهيزها لتسع 45 سريرا، بتكلفة بلغت 3 ملايين، و700 ألف جنيه.