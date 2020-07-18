حركة تنقلات الداخلية.. رؤوف لمباحث الوزراة وعويضة لتنفيذ الأحكام

شملت حركة تنقلات ضباط الشرطة التي أعلنتها وزارة الداخلية، اليوم، تعيين اللواء شريف رؤوف مديرا لمباحث وزارة الداخلية، خلفا للواء محمود أبو عمرة الذي جرى تعيينه مديرا لأمن البحر الأحمر، كما جرى تعيين اللواء منتصر عويضة مديرا لمباحث تنفيذ الأحكام بالأمن العام، بعد نقل اللواء محمد الألفي إلى قطاع السجون.

وصدق محمود توفيق وزير الداخلية على حركة تنقلات الوزارة، والتي حرصت على تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.

وحرص "توفيق" على مواكبة سياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.