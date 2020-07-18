السعودية تمنع الدخول للمشاعر المقدسة دون تصريح حتى ثالث أيام الأضحى

أكد الأمن العام السعودي، اليوم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه بدأ منع الدخول للمشاعر المقدسة "منى ومزدلفة وعرفات" بدون تصريح، حتى نهاية يوم 12 من شهر ذي الحجة المقبل، الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار الأمن في تغريدته، إلى أنه "ستجري معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح، وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال"، مضيفا: "في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة".

ودعا الأمن المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم الحج لهذا العام، مشيرا إلى أن "رجال الأمن سيباشرون عملهم على كافة الطرقات والممرات المؤدية إلى تلك المشاعر، لمنع المخالفات وضبط أي محاولة للدخول بدون تصريح".