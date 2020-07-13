محلل سعودي: حضور الحج سيكون برسالة على الهاتف

قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، خالد المجرشي، إن المملكة اتخذت عدة إجراءات مشددة منذ بداية جائحة كورونا، موضحًا أن المملكة أقرت بأن يكون الحج لمن هم يقطنون داخلها حفاظًا على الأرواح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أن المملكة أعلنت فرض غرامة 10 آلاف ريال لمن يخالف تعليمات منع دخول المشاعر المقدسة، لتجنب نقل عدوى فيروس كورونا.

وتابع أن تطبيق هذا الإجراء سيكون سهلًا جدًا، وسيدخل جميع من سيصرح لهم بالحج بواسطة تطبيقات إلكترونية ذكية، مشددًا على أن بلاده تسعى إلى التحول الرقمي، حيث استفادت من جائحة كورونا، لتمكين المواطن السعودي من استخدام التطبيقات الإلكترونية لكي يتواصلوا مع الحكومة.

وأردف: "سيتم دخول الحرم برسالة على الهاتف، حيث سيتم التشديد عليها في كل المداخل، وكل من لم يحملها سيمنع دخوله".