"غرفة السياحة": 2 مليار جنيه خسائر إلغاء الحج والعمرة بسبب "كورونا"

قال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن خسائر الشركات السياحية نتيجة إلغاء موسم الحج للمصريين، هذا العام، ووقف تنظيم عمرة رجب وشعبان ورمضان، بسبب فيروس كورونا، بلغت 2 مليار جنيه، مشيراً إلى أن قطاع الشركات الأكثر تضرراً بين القطاعات السياحية، حيث توقف العمل به بشكل تام.

وأضاف «السيسى»، لـ«الوطن»، أن الشركات لم تسترد إلى الآن من الجانب السعودى مبالغ تأشيرات العمرة الملغاة، فضلاً عن قيمة حجوزات الفنادق بمكة والمدينة، والانتقالات الداخلية بالمملكة، إضافة إلى قيمة تذاكر الطيران عن الرحلات الملغاة.

وأشار إلى أن الشركات السياحية، وعددها أكثر من 2000، مطالبة وسط تلك الأزمة المالية الخانقة بدفع رواتب شهرية للعاملين بها، بأكثر من 100 مليون جنيه.

وتوقع «السيسى» ألا يشهد العام الحالى عودة رحلات العمرة للموسم الجديد بشكلها المعتاد، فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، وعدم وجود علاج أو مصل له حتى الآن، ما يستلزم اتباع العديد من الضوابط والإجراءات الاحترازية، التى ستغير من شكل تنظيم المناسك، من حيث الأعداد ونوعية الفنادق التى سيقيم بها المعتمرون.

وأكد نائب رئيس غرفة شركات السياحة أن قانون إنشاء بوابة العمرة ما زال فى مرحلة الإعداد، ولم يخرج بصورته النهائية إلى الآن، مشيراً إلى أن هذا القانون سيسهم بشكل كبير فى وضع آلية لسوق العمرة خلال الفترة المقبلة.

من جهته، أوضح مصدر مسئول بوزارة السياحة أن السعودية قد تلجأ العام المقبل إلى تخفيض أعداد المعتمرين، وتحديد كوتة عددية لكل دولة، فى إطار خطتها للتنظيم، أسوة بما تم فى الحج، منوهاً بأنه حال تم تحديد كوتة عددية لمصر، فسيتم توزيعها بالتساوى بين الشركات المنظمة.