التدخل السريع ينقذ طفلا بلا مأوى بعد وفاة أمه وحبس والده في بني سويف

أنقذ فريق التدخل السريع في بني سويف، طفلا بلا مأوى بمنطقة شرق النيل بجوار مبنى المحافظة القديم، بناء على البلاغ الوارد من أهالي المنطقة بتواجد طفل بلامأوى يفترش الرصيف ليلا ونهارا.

وتوجه الفريق لمكان تواجد الطفل وأجرى دراسة حالة له وتبين أنه يدعي "ش. س. م" ويبلغ من العمر 14 عاما، ولا يوجد معه أي أوراق ثبوتية، وهو من مواليد محافظة الفيوم والدته متوفية ووالده مسجون، وترك المنزل لعدم وجود من يقوم برعايته.

واتخذ الفريق الإجراءات الاحترازية مع الطفل ضد فيروس كورونا، وعقد جلسة فردية مع الطفل وتعريفه بمخاطر وجوده بالشارع، كما نجح الفريق بإقناع الطفل باستقباله في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقا للمصلحة الفضلى له ليتلقى الرعاية الاجتماعية والتعليمية.