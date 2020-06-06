القباج توجه فريق التدخل السريع بإنقاذ مسن بمحطة أتوبيس الدمرداش

بناء على تكليف نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لفريق التدخل السريع المركزي بالتعامل مع الشكوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، والتي تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تواجد مسن بلا مأوى أمام محطة أتوبيس الدمرداش.

وتوجه الفريق إلى مكان تواجده وتبين أنه يبلغ من العمر 53 عاما وليس معه أوراق ثبوتية وتم إقناعه بالانتقال إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وبعدها تم نقله إلى دار رعاية بالجيزة لتلقي كل أوجه الرعاية الاجتماعية.

جدير بالذكر أن الفريق يتعامل مع شكاوى دور الرعاية الاجتماعية والمشردين من خلال مصادر متعددة منها الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16439 وخط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء 16528 ومايتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث تعامل الفريق مع 13645 شكوى منذ بداية إنشائه في أكتوبر 2014 وحتى الآن.