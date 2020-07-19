6 نقاط.. شروط اختيار "السايس" في قانون تنظيم انتظار المركبات في الشارع

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 150 لسنة 2020، بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، وهو من أهم التشريعات التي وضعت لمواجهة انتشار بلطجة بعض الساسة، واحتلال المركبات بكل أنواعها للطرق، ما يتسبب في الازدحام المروري.

وتستعرض "الوطن"، أهم ملامح استخراج رخصة والشروط الواجب توافرها في السايس، والتي جاءت كالآتي:

لا عمل بدون رخصة

يشترط للعمل في مجال تنظيم وقوف المركبات في الشارع، هو الحصول على رخصة، حيث يتم تقديم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات فى شأنها، وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفين جنيه.

شروط من يسمح بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

1 - إجادة القراءة والكتابة.

2 - ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة.

3 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

4 - أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.

5 - أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.

6 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى جرائم المخدرات أو التعدى على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ويجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط فى حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة.