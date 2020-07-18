"التنمية المحلية" تكشف مزايا قانون التصالح بشأن مخالفات البناء

دعا الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المواطنين إلى الإسراع للاستفادة من قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا على أن الباب مفتوح للتصالح وفقا للقانون التصالح 1 لسنة 2020 وقرار رئيس مجلس الوزراء 800 لسنة 2020.

وأضاف قاسم لـ "الوطن" أنه تم إرسال كتاب دوري 199 لسنة 2020 بشأن 25% جدية التصالح وتم إرساله للمحافظات بتاريخ 13 يوليو الجاري محدد الفئات المالية والأماكن مدن وقرى، لافتا إلى المواطنين إلى ضرورة الاستفادة من مزايا قانون التصالح ومن أبرزها الحصول على شهادة تفيد بتقديم الطلب وبالتالي يتم إيقاف كل الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن المخالفة لحين البت في التصالح، علاوة على أنه حال قبول التصالح يتم خصم كل الغرامات التي سددها في المحكمة.

وأشار إلى أنه يجوز أداء قيمة التصالح على أقساط لاتتجاوز مدتها 3 سنوات بناء على طلب صاحب الطلب، ويجوز أداء قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية دون فائدة.