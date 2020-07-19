قطار "الثانوية" يصل محطته قبل الأخيرة: جيولوجيا ورياضيات وعلم نفس.. اليوم

يؤدى اليوم قرابة 650 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة الامتحان فى مادة «الجيولوجيا والعلوم البيئية» لشعبة العلوم، ومادة «الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)» لشعبة الرياضيات، ومادة «علم النفس والاجتماع» للشعبة الأدبية، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة «STEM» الامتحان فى مادتى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) و«الرياضيات».

واعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة الرياضيات التطبيقية والأحياء بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وأسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الرياضيات التطبيقية، عن نجاح (3831) طالباً وطالبة بنسبة نجاح 87%.

وفى السياق ذاته، يبدأ اليوم تصحيح العينة العشوائية لمادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة، وأكد «حجازى» ضرورة مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب. وفى سياق متصل، يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بعد غد الثلاثاء، اجتماعه الدورى، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»؛ لمتابعة سير امتحانات السنوات النهائية بالجامعات، وكذلك الاستعداد لتنسيق الجامعات للعام الدراسى الجديد. وأدى طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية، أمس، امتحان مادة التاريخ، كما أدى طلاب الشعبة الإسلامية مادة الاقتصاد، وأكدت غرفة العمليات المركزية للثانوية الأزهرية أن القطاع لم يتلق أى شكاوى من الطلاب بشأن امتحان التاريخ وكذلك امتحان الاقتصاد، وكانت هناك فرحة لدى الطلاب بمستوى الامتحان.