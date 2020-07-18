تقرير الطب الشرعي للطفلة "مكة": كدمات وكسر بالقدم واليد

كشف تقرير الطب الشرعي، أن الطفلة "مكة" التي حاول والدها قتلها خنقا، أن المجني عليها، بها بعدة إصابات وكدمات بالوجه والكتف وكسر بالساق اليمنى والزند الأيسر.

واتهمت أم الطفلة، الأب، بمحاولة قتل ابنته الرضيعة، وبإلقاء القبض عليه، أمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.

وتداول مقطع فيديو للأم تستغيث فيه بسبب ما فعله الأب، فبدأت النيابة التحقيق، واستمعت لأقوال الأم، وأمرت بضبط الأب، وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وأنكر الأب خلال استجوابه، ما نُسب إليه من اتهامات، وما شهدت به الأم، مبررًا حدوث الإصابات التي لحقت نجلته من سقوطها على الأرض حسبما أخبرته والدته.