مقتل شخص وإصابة آخر جراء انفجار عبوتين ناسفتين بدمشق

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم، جراء انفجار عبوتين ناسفتين، في منطقة نهر عيشة بالعاصمة السورية دمشق.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، نقلا عن مصادر رسمية سورية قولها، إن الانفجارين وقعا بالقرب من جامع أنس بن مالك في المنطقة، دون مزيد من التفاصيل.

يذكر أن المنطقة شهدت منذ نحو ستة أشهر، انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة مدنية ما تسبب وقتها بإصابة السائق.

وتشهد العاصمة السورية بين الحين والآخر، تفجيرات كان أعنفها في شهر فبراير الماضي، رغم إعلان الحكومة السورية، قبل نحو عامين، دمشق ومحيطها "مناطق آمنة"، بعد إخراجها لفصائل المعارضة المسلحة من مناطق سيطرتها في العاصمة وريفها.