لي لي قاسم تثير الجدل بـ"لوك كاجوال" جديد

خضعت الفنانة لي لي قاسم، مؤخرا، لجلسة تصوير خاصة علي يد المصور إسلام الفولي، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص على إنستجرام، الذي أثار جدلا واسعا، وتكهن البعض بأنه لوك أحد أعمالها القادمة.

وظهرت لي لي، بإطلالة صيفية تتميز بالبساطة والجاذبية بـ"لوك كاجوال"، رياضية مليئة بالإثارة، حيث اعتمدت بلوز هاف ستوماك، بأكمام طويلة براقة باللون الميتالك الفضي، ونسقت عليها بنطلون كاجوال أسود مع حذاء رياضي ضخم، تناسب مع اللوك الألوان الترابية، من خلال أحمر شفاه والشعر الليس القصير البني.

واللوك من تصوير أسلام الفول، والمكياج ڤيڤيان فوزي، والملابس من روني براند، والارت دايركتور والاستايلست، إسلام الرفاعي، والكوافير صلاح حداد.