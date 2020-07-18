مستقبل وطن: نسعى لتكون الأحزاب ممثلة بأرائها المختلفة بمجلس الشيوخ

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الأحزاب تسعى لتكون ممثلة بآرائها داخل قبة مجلس الشيوخ، ولن يتم المصادرة عن أراء الأحزاب وممثليها بمجلسي الشيوخ والنواب.

وأضاف "الخولي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن مسؤولي كل الأحزاب، عليها العمل الجاد حتى يكون حزبهم هو أفضل حزب موجود على الساحة السياسية المصرية: "اشتغلوا على الهدف ده السنين اللي جايه"، موضحا أنه بعد تكوين الأحزاب، سيكون للأحزاب رونق في العدد، وكذا في الحياة السياسية المصرية.

وأكد أن هناك عدد من الأحزاب في مصر، لا تحظى بشعبية في الشارع المصري، حيث يصل أعداد الأحزاب المسجلة في مصر لـ104 حزب: "محدش يعرف أساميهم، ومش منطق أننا نقعد مع 104 حزب"، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن، سيضخ ما يقرب من 0.93% في نظام الفردي، حيث سعى الحزب، للجلوس مع باقي الأحزاب السياسية المصرية، لضحد فكرة حزب الصوت الواحد، الذي يسيطر على الحياة السياسية، ولنشر الحرية السياسية في مصر.