وكيل "صحة دمياط" يتفقد قسمي العيادات الخارجية والكلى بالمستشفى العام

قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بزيارة تفقدية لمبنى العيادات الخارجية وقسم الكلى الصناعي بمستشفى دمياط العام، وذلك لمتابعة الأعمال التي تُجرى بالقسمين، تمهيدًا لافتتاحهما فى أقرب وقت لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ورافق "عبدالجواد" أثناء الزياره الدكتور محمد بدران وكيل المديرية، والدكتور محمد فهيم مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد الجيوشي مدير إدارة التخطيط وسمير العزبي مدير إدارة التموين الطبي، وبحضور الدكتورإسماعيل الحفناوى مدير المستشفى.