الغرف التجارية: الدولة دعمت الدراجات الهوائية بـ400 جنيها

شهدت حركة بيع الدراجات الهوائية وقطع الغيار، انتعاشة كبيرة بالأسواق، خلال الأسبوعين الماضيين، وعادت من جديد مهنة العجلاتى، ومراكز الصيانة للعمل، عقب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وفقا للدكتور جمال عبدالمعطي، رئيس شعبة الدراجات بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال إن قطاع كبير من المصريين، لجأ خلال الأيام الماضية، إلى استخدام الدراجات الهوائية في التنقل، تجنبا للزحام ومخاوف العدوى، من التجمعات في وسائل المواصلات العامة.

وهو ما يأتي تماشيا مع مبادرات حكومية عدة، انطلقت خلال العامين الماضيين، لحث المواطنين على استخدامها في التنقل، باعتبارها وسيلة مواصلات آمنة وصديقة للبيئة.

وارتفعت نسبة مبيعات وحجم تجارة الدراجات الهوائية، عقب إعلان وزارة الشباب والرياضة عن مبادرة دراجتك صحتك، ما أدى الزيادة حجم مبيعات الدراجات الهوائية، بالمقارنة بشهر مارس.

وعانت معارض ومحلات الدراجات من كثرة المخزون وذلك بمخازن المستوردين والموزعين وكبار التجار، وأدى إقبال المواطنين على شراء الدراجات منذ بدء انتشار فيروس (كورونا) إلى بيع نسبة كبيرة من هذا المخزون.

ويشير عبد المعطي إلى أن زيادة الإقبال على شراء الدراجات الهوائية واستخدامها في التنقل خلال هذه الفترة، جاء أيضاً نتيجة تراكمية لتأثير المُبادرات الحكومية التي سعت خلال العامين الماضيين إلى نشر ثقافة استخدامها كوسيلة مواصلات آمنة، ونحن شركاء في هذه المبادرات مع مؤسسات الدولة، ونأمل أن نستأنف العمل عقب انتهاء فيروس (كورونا).

ورحب رئيس الشعبة بالمبادرات الحكومية المدعومة لمزيد من الإقبال على الشراء وعودة الحياة مرة أخرى لهذا القطاع وقال إن الدولة تدعم الدراجة الهوائية بـ400 جنبها لكل دراجة لتباع بـ1800 بدلا من 2200 جنيها.

وفى السياق ذاته، دعا وزارة التجارة والصناعة بإعادة النظر فى القرار 43 خاصة بعد توجه الدولة لاستخدام الدراجة فى التنقل بدعوى أنها ليس لها بديل محلى وان الاقتصار على شركات بعينها للاستيراد يساعد على الاحتكار ورفع الأسعار ويقلل من المنافسة.