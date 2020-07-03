لو هتستخدمها بدل المواصلات.. إليك متوسط أسعار الدراجات الهوائية

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي يتخذ من الأماكن المزدحمة بيئة خصبة له، ليصيب العديد من الأفراد، انتشر استخدام الدراجات الهوائية في تلك الفترة ليكون بديلا مناسبا في التحرك والذهاب إلى العمل، لتجنب استخدام المواصلات العامة، وخصوصا لهؤلاء الذين يعملون في أماكن قريبة من السكن الخاص بهم.

كما يلجأ الكثيرون لاستخدام الدراجات لممارسة الرياضة، وبعد غلق صالات الجيم في الفترة الماضية وقبل فتحها، انتعش سوق الدراجات نظرا لزيادة الطلب عليها.

وتستعرض "الوطن" أسعار الدراجات بمختلف أنواعها وأحجامها حسب المستخدمين لها من أطفال وكبار، في عدد من مواقع التسوق الإلكتروني:

دراجة 27.5 انش: تتراوح أسعار الدراجات المزودة بعجلات 27.5 انش بين 2500 جنيها و 2700 جنيها.

دراجة 20 انش: تتراوح أسعار الدراجات المزودة بعجلات 20 انش بين 3800 جنيها و 4200 جنيها.

دراجة ذات إطار معدني: تتراوح أسعار الدراجات المزودة بإطارات معدنية بين 3000 جنيها و 3700 جنيها.

دراجة 12 انش: تتراوح أسعار الدراجات المزودة بعجلات 12 انش للاطفال وسنادات بين 900 جنيها و 1300 جنيها.

دراجة 16 انش: تتراوح أسعار الدراجات المزودة بعجلات 16 انش للاطفال وسنادات بين 1000 جنيها و 1500 جنيها.