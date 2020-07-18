لاشين إبراهيم: الوطنية للانتخابات مستقلة وتنتصر للحريات

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة مستقله بحكم الدستور والقانون، وهو انتصار كبير للحرية في مصر، حيث استقلت عبر نقاط عدة في الدستور والقانون، وهي تعني عدم تبعيتها لأي جهة، ولا رقابة عليها، إلا من خلال القضاء المصري.

وأضاف "إبراهيم"، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع على فضائية "ON E"، أن الهيئة تدار بمعرفه 10 قضاة، من كل الجهات والهيئات في مصر، ومستقله ماليا وفنيا وإداريا، موضحا أنه منذ تكليفه برئاسة الهيئة، أعد دراسات وقرأ الكثير عن تجارب الدول والتجارب الانتخابية المصرية، كما وزع ذلك على جميع زملائه، حتى يقوموا بإعداد تام للعمل في تلك الهيئة، كما تم دراسة نصوص القانون الخاص بالهيئة وهو قانون حديث ووليد من القانون المصري.

وأكد أن قانون الهيئة الجديد، أعطى الحق لها بأن تكون قاعدة بيانات الناخبين ملكا للهيئة، بعكس العصور السابقة، التي لم تكن خلالها قاعده البيانات تابعة للهيئة، وقامت الهيئة على تنقية بيانات الناخبين كما تم إنشاء لجنة دائمة تقوم على إدرتها عبر تنسيق كامل من مصلحة الأحوال المدنية، ومصادر أخرى فرعية، مشيرا إلى أن هناك لجنة دائمة العمل على تحديث بيانات الناخبين، وتقوم بتنقيه البيانات بشكل مستمر، وهناك تحديث دائم في القاعدة.