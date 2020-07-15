الرئيس التونسي يدعو إلى ضرورة حل المشاكل استنادا إلى الدستور

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى ضرورة حل المشاكل استنادا إلى الدستور والحرص على عدم الدخول في صدام مع أي كان

وقالت الرئاسة التونسية، إنه "يجب على الجميع وضع مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان، أن سعيد استقبل في وقت سابق اليوم كلا من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي إلى جانب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأعلن سعيد خلال اللقاء عن تلقيه صباح اليوم، من الفخفاخ استقالته من رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن اللقاء قد خصص لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية والتأكيد على وجوب وضع مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات.

وشدد سعيد على ضرورة حل المشاكل وفق ما ينص عليه الدستور، مؤكدا حرصه على عدم الدخول في صدام مع أي طرف.

من جانبها، أشارت رئاسة الحكومة التونسية، إلى أن رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ قدم استقالته إلى الرئيس قيس سعيد احتراما للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات وصراع المؤسسات.

الفخفاخ يحذر كل تسول له نفسه من الإضرار بأمن البلاد

من جانبه، حذر الفخفاخ، كل تسول له نفسه من الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية، وقال: استقالتي من رئاسة الحكومة جاءت لتجنيب تونس مزيدا من الصراعات.

وأعرب الفخفاخ عن استعداده لمواصلة تحمل مسؤولياته كاملة.