عبدالغفار لـ"الوطن": قانون الامتحانات يتيح للجامعات استقلالية تطبيقها

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مشروع القانون رقم 49 لسنة 1972، المنوط بإضافة مادة جديدة، برقم 197 مكرر، تُجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد، بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية"، كان توجيها من مجلس النواب للحكومة.

وأضاف عبدالغفار في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أن المشروع سيسمح للجامعات من خلال الكليات والبرامج، تغيير اللوائح التنفيذية المتعلقة بنظم الدراسة والامتحانات، قائلا: "أي جامعة في العالم، عندما ترغب في امتحان الطالب يكون بناءً على لائحة موجودة، وهذه اللائحة يتم اعتمادها من وزارة التعليم العالي".

وأردف: "بالتالي إذا رغبنا في تغيير نمط الامتحان من تقليدي إلى إلكتروني أو غيره من نظم الاختبارات المعتمدة، وكذلك تغيير نظم الدراسة إلى أي نظم آخرى تتماشى مع الظروف والمعطيات على أرض الواقع، فيجب وجود تشريع يساعد على التنفيذ، بما لا يتعارض مع أي قوانين"، مضيفا أن ذلك لا يتم إلا عن طريق وجود تشريع، يمنح الجامعات استقلالية في تنفيذه.

وزير التعليم العالي: مشروع القانون سيسهم في تطوير نظم الدراسة والامتحانات

وأوضح الوزير: أن مشروع القانون يتيح للجامعات تغيير اللوائح التنفيذية الخاصة بها، سواء كانت تتعلق بنظم وطرق الدراسة أو الاختبارات، ومنح استقلالية وموضوعية لها في التنفيذ، مشيرا إلى أنه وجب وجود تشريع في أصل القانون، للسماح بذلك حتى تستطيع الجامعات التنفيذ، لافتا إلى أن القانون سيتم عرضه على مجلس النواب، للبت فيه وأخذ الموافقة عليه.

وبشأن الاستبيان الذي أجرته الوزارة على مدى تطبيق التعليم عن بعد، والتعليم المدمج، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة بصدد التوسع من النظام لما له أهمية في المستقبل، مشيرا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، تسعى لتطوير نظم التعليم والتعليم والامتحانات، بما يتماشى مع نظم التعليم العالمية، ويسهم في إخراج كوادر متميزة تتماشى مع وظائف المستقبل.

وزير التعليم العالي: أبحاث "كوفيد 19" تسير بصورة إيجابية

وبشان الأبحاث التي تجرى على "كوفيد 19"، أوضح وزير التعليم العالي، أن الأبحاث العلمية والإكلينية المتعلقة بكورونا المستجد "كوفيد 19"، تسير بصور إيجابية، موضحا أن اللجنة العلمية المنوطة بالأبحاث الإكلينيكة، تجتمع أسبوعيا، لتقييم الأبحاث دوريا، مشيدا بأداء العلماء والباحثين المصريين بمختلف القطاعات.