الحكام والرؤساء العرب يطمئنون على صحة أمير الكويت

أجرى عدد من الرؤساء والحكام العرب مكالمات هاتفية للاطمئنان على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يجري فحوصات طبية، ومن بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي هاتف أمير الكويت، وتمنى له الصحة والعافية والعمر المديد، وللكويت دوام التقدم والازدهار بقيادته، وفقا لم نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما أجرى الرئيس العراقي برهم صالح، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الصباح، للاطمئنان على صحة أمير الكويت.

وأعرب الرئيس العراقي، خلال المكالمة الهاتفية، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم، عن أمنياته لأمير الكويت بموفور الصحة والسلامة الدائمة، وللشعب الكويتي دوام الأزدهار والتقدم.

من جهته، أعرب ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره للرئيس العراقي على ما أبداه، متمنياً له موفور الصحة والعافية وللشعب العراقي الرفاهية والاستقرار.

وهاتف الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صباح اليوم، أمير الكويت، واطمأن على صحته، متمنياً له دوام الصحة والعافية، وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن أمير الكويت أعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، متمنيا له الأجر على مشاعره الأخوية النبيلة.

وأعلنت الكويت، تفويض ولي العهد، بممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتا، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

صرح وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت علي جراح الصباح، بأن أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل المستشفى، ظهر اليوم، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسيمة "كونا".