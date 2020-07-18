أمير الكويت يدخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية

صرح وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت علي جراح الصباح، بأن أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، قد دخل المستشفى، ظهر اليوم، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسيمة "كونا".

كان أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، أعرب في وقت سابق، من الشهر الجاري، عن أسفه حيال ما يبث في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من إساءات بالغة واتهامات بغير دليل للكويت، وإظهارها كأنها صارت مرتعا للفساد وملاذا له، وأنه قد استشرى بين الكويتيين، مما أضر ومس بكرامة المواطن وأساء لمكانة الكويت.

وجاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت، اليوم، بقصر السيف، رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم، وأعضاء الهيئة، لأداء اليمين القانونية أمامه، بمناسبة تسلمهم مهام مناصبهم الجديدة.