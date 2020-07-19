"عينه بتلمع".. اعرف مواصفات خروف العيد السليم قبل الشراء

حددت وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، 5 مواصفات لخروف العيد، لتجنب شراء الأضاحي المصابة بالأمراض، والتي جاءت كالتالي:

1- عدم وجود قطع بالأذن أو الذيل أو عوار أو عرج أو جرح بالجسم أو طفيليات بالفروة.

2- انتقاء خروف نشيط الحركة وتجنب الخامل "مطأطئ الرأس" أو الراقد.

3 - أن يتم فحص العينين بحيث تكونان لامعتين، وملتحمة العين وردية اللون، وتكون العين نظيفة وليس بها إفرازات أو احمرار.

4- أن يكون الصوف ناعم الملمس ونظيفاً ومتماسكاً لا يمكن نزعه بسهولة، وأن يغطى البدن بالكامل، ولا توجد به بثور أو قروح جلدية.

5 - أسنانه تكون لبنية.

وتستعد وزارة الزراعة لطرح كميات من العجول والخراف البلدية كأضاحي، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

وتطرح الوزارة الأضاحي من خلال مزارع قطاع الإنتاج، ومشروعات جمعيات الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة، ومزارع معهد بحوث الإنتاج الحيواني، والإدارة المركزية للمحطات البحثية والتجارب الزراعية، والمركز الإقليمي للأغذية والاعلاف، ومشروعات قطاع استصلاح الأراضي، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين "برايم"، والزراعات المحمية التابعة لمركز البحوث الزراعية.